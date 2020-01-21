Перехватывающую парковку в районе Černý Most откроют в 2021 году

Парковочный дом будет располагаться в районе улицы Хлумецка, где сейчас находится автостоянка P + R. Строительство перехватывающей парковки обойдется примерно в 604 млн крон, при этом 324 млн будет выделено из европейских фондов. Соответствующий документ пражские советники утвердили 20 января.
В прошлом году было создано более 80 новых парковочных мест на улице Янковцова в Праге 7 и еще 400 на автостоянках P + R в Опатове, Беховице и Бранике. В этом году планируется открытие перехватывающих парковок P + R в Липенце, Гостиварже и на улице Ледницка (Кыйе) — это еще как минимум 200 дополнительных мест.
Сейчас в Праге около 20 парковок P + R. Они расположены рядом с метро, остановками автобусов, трамваев или у железнодорожных вокзалов.
Источник: idnes.cz