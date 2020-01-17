Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.15
USD
22.66
RUB
0.37
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
02n 0 °C
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек

Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек

Марина Комарова 148 0
В 2019 году аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге обслужил 17,8 млн пассажиров, что почти на миллион больше, чем в прошлом году. В 2020-м ситуация будет примерно такой же. Руководство предприятия предупреждает, что аэропорт находится на пределе своих возможностей.
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек

«Рост пассажиропотока в основном связан с расширением воздушного сообщения на дальних направлениях и усилением рейсов в самые загруженные европейские города», — рассказал Вацлав Ржегорж, председатель совета директоров пражской воздушной гавани.

Большинство пассажиров в прошлом году отправились в Великобританию (свыше 2,1 млн человек). Далее следуют города Италии, России, Испании и Франции. Самым популярным направлением традиционно был Лондон с 1,35 млн пассажиров. Среди других популярных городов — Париж, Москва, Амстердам и Франкфурт. Наибольший рост (+41%) показали авиарейсы в Анталию (Турция), а также в Амстердам (Нидерланды) и Доху (Катар).

Самым загруженным месяцем прошлого года стал август с отметкой 1,99 млн пассажиров. В среднем почти 49 тысяч человек пользовались услугами аэропорта каждый день.

Источник: seznamzpravy.cz

 

Рассказать всем:
Темы
аэропорт Прага самолёт Чехия Европа
Читайте
по теме 
«Уральские авиалинии» запускают рейс между Прагой и Ростовом-на-Дону
23.12.2019 09:41 Экономика
«Уральские авиалинии» запускают рейс между Прагой и Ростовом-на-Дону
2278 0
10 поводов для радости, или Как насладиться предпраздничным шопингом
02.12.2019 17:25 Шоппинг
10 поводов для радости, или Как насладиться предпраздничным шопингом
1368 0
10 неподвластных времени элементов гардероба, которые необходимы каждому мужчине
07.11.2019 15:30 Стиль
10 неподвластных времени элементов гардероба, которые необходимы каждому мужчине
1669 0
Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги
07.11.2019 10:16 Общество
Из-за забастовки Lufthansa отменены рейсы в Прагу и из Праги
1844 0
Последние новости:
17
января
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
17.01.2020 12:00 Общество
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
446 0
Завершена реконструкция часовни на Петршине
17.01.2020 09:46 Культура
Завершена реконструкция часовни на Петршине
209 0
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
17.01.2020 09:27 Общество
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
780 0
16
января
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
16.01.2020 16:51 Экономика
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
1092 0
Мусорщики повредили старинный фонарь у Карлова моста
16.01.2020 13:08 Общество
Мусорщики повредили старинный фонарь у Карлова моста
1177 0
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
16.01.2020 11:33 Экономика
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
2762 0
Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение
16.01.2020 10:31 Общество
Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение
885 0
15
января
Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее
15.01.2020 19:35 Общество
Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее
1347 0
Правительство России подало в отставку
15.01.2020 15:21 Политика
Правительство России подало в отставку
1373 0
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
15.01.2020 13:00 Общество
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
846 0


Мобильная версия