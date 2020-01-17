Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек

В 2019 году аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге обслужил 17,8 млн пассажиров, что почти на миллион больше, чем в прошлом году. В 2020-м ситуация будет примерно такой же. Руководство предприятия предупреждает, что аэропорт находится на пределе своих возможностей.

«Рост пассажиропотока в основном связан с расширением воздушного сообщения на дальних направлениях и усилением рейсов в самые загруженные европейские города», — рассказал Вацлав Ржегорж, председатель совета директоров пражской воздушной гавани.

Большинство пассажиров в прошлом году отправились в Великобританию (свыше 2,1 млн человек). Далее следуют города Италии, России, Испании и Франции. Самым популярным направлением традиционно был Лондон с 1,35 млн пассажиров. Среди других популярных городов — Париж, Москва, Амстердам и Франкфурт. Наибольший рост (+41%) показали авиарейсы в Анталию (Турция), а также в Амстердам (Нидерланды) и Доху (Катар).

Самым загруженным месяцем прошлого года стал август с отметкой 1,99 млн пассажиров. В среднем почти 49 тысяч человек пользовались услугами аэропорта каждый день.

Источник: seznamzpravy.cz