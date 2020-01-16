Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%

При этом в 2010 году данный показатель составлял всего 6%, сообщила эксперт Чешского статистического управления Ярмила Марешова. Большинство работников — граждане Украины, Словакии и Вьетнама. Также среди иностранных работников есть граждане России, Польши, Болгарии и Румынии.
В конце прошлого года в Чехии насчитывалось 567 тысяч иностранцев, причем 290 тысяч из них имели постоянный вид на жительство, 275 тысяч — временный вид на жительство, а 2500 числились беженцами.
При этом количество работающих иностранцев в конце 2018 года составляло 658,5 тысяч человек (в том числе 570 тысяч официально трудоустроенных, а остальные — индивидуальные предприниматели). Трудоустроенных иностранцев больше, чем зарегистрированных в стране, потому что часть из них являются гражданами ЕС, как, например, словаки.
Источник: novinky.cz