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Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой

Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой

Марина Комарова 221 0
Пожары в Австралии стали следствием глобального потепления и изменения климата. Эксперты утверждают, что случившееся может повториться и других странах. В частности, в Чехии метеорологи также фиксируют существенное изменение климата, что отразится и на смене времен года.
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой

Прошлый год был в Австралии самым теплым и сухим за все время измерения температур. «В Австралии сейчас примерно на 1,4 градуса Цельсия теплее, чем было перед промышленной революцией. Это более чем средний показатель в мире (около 1 градуса Цельсия)», - говорит метеоролог Ричард Беттс. 

Если мировые страны не смогут выполнить текущие соглашения, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, ожидается, что к концу этого столетия планета прогреется как минимум на три градуса. Ученые не сомневаются, что в глобальном потеплении виноват человек. «Австралийские пожары говорят нам, как может выглядеть будущее», - предупреждает Беттс. По предварительным оценкам, в результате пожаров погибли около 1 млрд животных. Эта цифра может быть еще выше, если животным после ликвидации пожаров не будет хватать воды и еды и они будут погибать.

Чешские ученые подтверждают, что в стране сейчас на 0,7 градусов теплее, чем в период 1961-1990 гг.  Отсутствие снега зимой, очень жаркое лето и сухая весная – такое будущее ожидает жителей Чехии. «Летом будет еще теплее, чем было в последние годы, вегетационный период будет более длительным -  зима станет короче, а также изменится характер весны и осени», - сказал Мирослав Трнка из Исследовательского института глобальных изменений Академии наук.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
погода Чехия экология
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