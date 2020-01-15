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Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk

Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk

Марина Комарова 348 0
Российский вирус Ryuk стал причиной сбоя оборудования в больнице чешского города Бенешов. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова, уточнив, что речь не идет о целенаправленном нападении на одну организацию.
Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk

Полиция расследует вирусную атаку в больнице, во время которой пострадали компьютеры медицинского учреждения и другие носители информации. Отчет о данном происшествии должен поступить от Национального управления кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) и экспертов из компании ESET в течение нескольких недель.

«Группа, стоящая за вирусом Ryuk, выбирает потенциально интересные цели. Если атака будет успешной, существует высокая вероятность того, что выкуп, который запросят за доступ к данным, будет довольно большим. В ряде известных случаев вымогатели уже получили суммы, равные миллионам долларов», — заявил Мирослав Дворжак, технический директор ESET Antivirus.

Вирус Ryuk привел к тому, что в больнице невозможно было запустить оборудование, плановые операции были отменены и впоследствии перенесены на январь и февраль. Бенешовская больница оценила ущерб от кибератаки в 40 млн крон. После инцидента медучреждение работало только частично, полностью деятельность больницы была восстановлена 30 декабря. Около 30 млн крон в помощь больнице выделит администрация края, еще 10 млн крон больница компенсирует из своих средств.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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технологии Больницы Чехия
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