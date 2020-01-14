Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции

Электронные письма, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой инспекции, стали распространяться в Чехии. Получателей пугают задолженностью по налогам.

Киберпреступники пользуются тем, что с наступлением нового года многие чехи начинают решать вопросы, связанные с уплатой налогов. В поддельных электронных письмах мошенники призывают получателей незамедлительно оплатить задолженность по налогам на указанный номер счета, который, однако, не принадлежит налоговой инспекции.

«Номера банковских счетов размещены на сайте Финансового управления, где их можно просмотреть. Кроме того, счета всегда зарегистрированы в ЧНБ с кодом банка 0710», — заявили в Финансовом управлении, добавив, что электронные письма из налоговой всегда приходят с адресов @fs.mfcr.cz.

Пользователей призывают не отвечать на такие сообщения и немедленно их удалять. Также не рекомендуется открывать вложенные файлы, поскольку они могут содержать вредоносные коды, наносящие вред компьютеру.

Источник: novinky.cz