Мотолская долина изменит свой облик

Администрация Праги 13 января согласовала проект развития района Мотол, расположенного в долине Мотолского ручья на западе города. Визуализацию разработала группа архитекторов из студии A69. В работе также приниматели участие жители района.

Исследование разделено на две части для двух разных областей, связанных с Мотолским ручьем. Это восточная густонаселенная часть территории от Пльзеньской улицы до улицы Врхлицкого, то есть от городской кольцевой дороги до Буданки, и слабо застроенная западная с нетронутым ландшафтом.

«В исследовании расставлены приоритеты в данном районе, а также определены направления для дальнейшей детальной разработки. Это документ, который дает представление о развитии района на несколько десятилетий вперед», — рассказал первый заместитель мэра Праги Петр Главачек.

«Шумная трасса Пльзеньска превратится в полноценную городскую улицу с множеством магазинов, ресторанов и кафе. Благодаря завершению магистрали Radlická и тоннелям движение транспорта здесь станет более спокойным. В то же время проект оживит другие улицы и прилегающие районы. Улица Врхлицкого будет с обеих сторон окружена жилыми домами, которые образуют полноценное пространство с озеленением и парковкой», — отметил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

В настоящее время улица Пльзеньска страдает от интенсивного движения. Высокая пропускная способность автомобилей на улицах Пльзеньска и Врхлицкого вызывает повышенный уровень шума, пыли и смога. «Негативное воздействие транспорта на окружающую среду снизится благодаря принятым мерам, увеличению велосипедных дорожек и сокращению количества автомобилей в центре города. На втором этапе транспортный коридор на улице Пльзеньска превратится в зеленый бульвар и аллею, соединяющую улицу с Мотолской долиной», — добавил Адам Шейнгерр.

Источник: praha.eu