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Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных

Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных

Марина Комарова 40 0
Сотрудники Государственной ветеринарной инспекции (SVS) Либерецкого края обнаружили несанкционированную бойню животных в районе города Яблонец-над-Нисоу.
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных

Ветеринарные инспекторы путем контрольной закупки установили, что владельцы этой бойни незаконно продавали говяжий фарш. Во время проверки было изъято 307 кг говядины, которые были окрашены синей краской. Инспекторы распорядились уничтожить мясо. 

Нарушителям грозит штраф в размере 1 млн крон за несанкционированный убой животных и 20 тысяч крон — за продажу мяса. Инспекция напоминает, что в конце февраля 2019 года две фирмы, осуществлявшие нелегальный убой животных в Праге, были оштрафованы на сумму в 500 тысяч крон.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия Мясо штраф
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