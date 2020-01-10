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Услуги такси в Праге подорожают

Услуги такси в Праге подорожают

Марина Комарова 111 0
Администрация Праги готовится одобрить повышение тарифов. Причина в том, что максимально установленный уровень цен на услуги такси не менялся с 2006 года и не покрывает все текущие расходы операторов. Таким образом, стоимость 1 километра может увеличиться с нынешних 28 до 36 крон (+28,5%).
Услуги такси в Праге подорожают

Цена за минуту ожидания такси увеличится с 6 до 7 крон, а за подачу авто — с 40 до 60 крон. Это следует из документов, подготовленных к обсуждению на заседании руководства пражской администрации. Кроме того, появится прайс-лист для такси, которые используют электромобили. Стоимость одного километра для таких машин составит максимум 39 крон, цена за подачу авто – 70 крон. 

Новые цены начнут действовать с 1 февраля 2020 года.  Против пересмотра цен ранее несколько раз протестовали водители такси. Некоторые из них, несмотря на установленные правила, называли клиентам стоимость проезда в размере 99 крон за километр.

Источник: seznamzpravy.cz

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