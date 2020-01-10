Ипотечный рынок в Чехии за 2019 год сократился на 17%

Объем ипотечных кредитов, выданных в 2019 году, уменьшился на 17% и составил 181 млрд крон. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Hypoteční banka Йиржи Феикс.

«Подобные показатели мы ожидали в основном в первом квартале 2019 года. Однако падение рынка превзошло наши оценки. В начале прошлого года мы прогнозировали объем рынка на уровне 200 млрд крон», — рассказал Феикс. В этом году эксперты прогнозируют стабилизацию рынка и, возможно, небольшой рост.

Чешский национальный банк (ЧНБ) с октября 2018 года ужесточил критерии выдачи ипотечных кредитов, особенно в части требований к доходам. Сумма долга по новым правилам не может превышать девять годовых окладов после вычета налогов. Кроме того, расходы заемщика на выплату ипотечного кредита сейчас не могут быть больше 45% его ежемесячного заработка. Банки отреагировали на новые требования ЧНБ снижением тарифных ставок по ипотеке, которые на конец года составляли в среднем 2,35%.

Ситуацию для заемщиков сильно осложняет рост цен на недвижимость: квартиры в среднем дорожают на 8% в год. Таким образом, в сравнении с доходами населения цены на жилье очень высокие, отмечает Феикс. Средняя сумма ипотечного кредита за счет этого выросла в 2019 году до 2,6 млн крон, что на 300 тысяч больше, чем в 2018-м.

Источник: ceskenoviny.cz