В конце года в Чехии было 215 тысяч безработных и 340 тысяч вакансий

По данным Управления труда, безработица в Чешской Республике увеличилась с 2,6% в ноябре до 2,9% в декабре. Однако в годовом исчислении уровень безработицы снизился — в декабре 2018 года этот показатель составлял 3,1%.

По данным на конец прошлого года, 215 532 человека состояли на учете в отделениях труда, что является самым низким показателем с декабря 1996 года. Число вакансий в декабре увеличилось как в месячном, так и в годовом исчислении — до 340 957. В среднем на одну вакансию претендует 0,6 соискателя. Чешский рынок труда характеризуется большим количеством вакансий и небольшим числом соискателей.

«С приходом зимы сезонная работа постепенно сокращается, особенно в сельском хозяйстве и строительстве. Например, самозанятые работники временно прекращают свою деятельность в этот период», — пояснила директор Управления труда Чехии Катержина Садликова.

Самый низкий уровень безработицы был в декабре в Праге (1,9%), на втором месте — Пардубицкий край (2,2%), на третьем — Южная Чехия и Пльзеньский край (2,3%). Напротив, в Моравско-Силезском крае безработными были 4,4% (это самый высокий показатель в стране).

Больше всего вакансий предлагают работодатели в Праге и Средней Чехии. «Традиционно существует большой спрос на технические профессии во всех областях. В некоторых регионах и секторах дефицит рабочей силы уже наблюдается среди лиц, ищущих работу», — сказали в Управлении труда.

Источник: ceskatelevize.cz