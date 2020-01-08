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Каждый второй чех получил на Рождество деньги в качестве подарка

Каждый второй чех получил на Рождество деньги в качестве подарка

Марина Комарова 235 0
Конверт с деньгами уже стал обычным рождественским подарком: более половины чехов получили на Рождество именно его. При этом подавляющее большинство из них решили сразу же потратить эти деньги на распродажах.
Каждый второй чех получил на Рождество деньги в качестве подарка

Согласно опросу Ipsos для Air Bank, наличные деньги в конверте стали третьим наиболее распространенным рождественским подарком. 56% чехов нашли его под елкой. Чаще всего чехам дарили косметику (73%) и одежду (72%).

По данным опроса, люди чаще всего получали от 1000 до 2000 крон от своих близких. Если учитывать и другие подарки, в среднем каждый чех получил на Рождество 3300 крон.

Две трети жителей республики позитивно относятся к подаркам в виде наличных. Пятая часть респондентов не против такого подарка и только каждый восьмой сказал, что деньги вообще не следует класть под елку.

В прошлом году чехи потратили на покупки в интернет-магазинах рекордные 155 млрд крон. После праздников каждый восьмой житель страны планирует потратить полученные наличные деньги на распродажах одежды или купить себе другой подарок. 

Источник: novinky.cz

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Темы
подарки Чехия
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