Бумажные виньетки отменят с 2021 года

В 2020 году водителям в последний раз придется наклеивать специальные купоны для проезда по платным участкам автомагистралей (виньетки) на лобовое стекло автомобиля. С 2021 года они будут заменены электронными купонами.

Начиная с 1996 года повторяется ежегодный ритуал: в январе водителю нужно снять старую виньетку с лобового стекла автомобиля и удалить остатки липкой бумаги, оставшиеся после этой операции, а затем прикрепить на то же место новый купон. Бумажные дорожные наклейки перестанут действовать 31 января 2021 года.

Со следующего года для проверки, приобрел ли водитель виньетку, достаточно будет автомобильного номера. Такая система давно уже действует, например, в Австрии и Словакии. Взнос может быть оплачен онлайн или лично. Оплатил ли владелец проезд, будет определяться с помощью дорожных камер.

В Германии автомагистрали все еще бесплатны, однако в прошлом году страна решала вопросы, связанные с планом ввести дорожные сборы, в Европейском суде. Проблема заключалась в запланированном снижении налогов для немецких водителей, что, по мнению суда, означало бы, что за поездку будут платить только иностранцы.

Источник: ceskatelevize.cz