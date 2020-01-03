В самолет ČSA ударила молния, пассажиры прибыли в Прагу с опозданием

Инцидент произошел во время посадки в Бейрутском международном аэропорту Ливана. Авиакомпания сейчас определяет степень повреждения самолета.

В самолет ČSA ударила молния во время посадки в аэропорту Бейрута. В результате в четверг 132 пассажира ждали несколько часов, чтобы вылететь в Чехию на самолете Boeing 737-800.

«Мы устанавливаем степень повреждения воздушного судна, самолет в настоящее время находится в Бейруте», - сказал Томаш Брейха, представитель пресс-службы ČSA. «В конечном итоге рейс пришлось отменить, и пассажиры были перенаправлены на другие маршруты», - добавил он.

«После долгого ожидания нас разбросали по другим рейсам. Я летела в Прагу через Катар. Общая задержка составит около 24 часов », - рассказала одна из пассажирок.

Источник: seznamzpravy.cz