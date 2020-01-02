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Десять достижений Праги в сфере транспорта за 2019 год

Десять достижений Праги в сфере транспорта за 2019 год

Марина Комарова 911 0
Заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр на своей странице в Facebook рассказал об основных успехах администрации города в сфере развития транспорта.
Фото: Wikimedia Commons
Десять достижений Праги в сфере транспорта за 2019 год

Строительство линии D пражского метрополитена

После длительных дискуссий и завершения процедуры покупки земельных участков в 2019 году было начато строительство станций метро линии D. В декабре закончились работы по углублению четырех шахт в районе Панкрац, которые необходимы для строительства тоннелей и проведения геологических изысканий.

Кольцевая дорога XXI века

В сотрудничестве с Петром Главачком был разработан новый реалистичный проект достройки кольцевой дороги вокруг города, который будет более удобен для людей и более безопасен для окружающей среды.

Ремонт и строительство мостов

В 2019 году началось строительство нового моста, который соединит пражский район Троя и Императорский остров. Готовится проект строительства Дворецкого моста и пешеходного моста HolKa, который соединит районы Голешовице и Карлин. Разрабатываются проекты реконструкций Баррандовского, Главкова и Либенского мостов. Совместно с экспертами разработана современная комплексная система диагностики состояния пражских мостов.

Смихов и Велеславин

Новый облик приобретут железнодорожные вокзалы на Смихове и Велеславине. Вместо них будут созданы современные транспортные комплексы, которые соединят различные виды общественного транспорта: поезда, метро, трамваи и автобусы.

В аэропорту появятся троллейбусы

В 2019 года было принято решение об электрификации автобусного маршрута № 119, который перевозит пассажиров из Велеславина в аэропорт. Вместо автобусов на этом маршруте будут работать 20 троллейбусов большой вместимости. Выгоды для пражан - меньше вредных выбросов в атмосферу, меньше шума и больше комфорта.

Новые парковки P+R
Новые перехватывающие парковки P+R были открыты в прошлом году в пражских районах Браник, Опатов и Беховице. Благодаря этому появились сотни новых парковочных мест, а интенсивность транспортного потока в центр снизилась.

Новые трамвайные маршруты

Принято решение о строительстве новой трамвайной линии, которая соединит районы Малованка и Страгов, кроме того, трамваи будут запущены на Вацлавской площади. Получены разрешения на прокладку трамвайных путей от Дивоке Шарки до Дедина, из Модржан до Либуше и из Баррандова до района Сливенец.

Новые велосипедные дорожки
Прага поддерживает комплексный подход при создании новых маршрутов для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. За счет этого в новых районах появились десятки реализованных проектов безопасных перекрестков, пешеходных переходов, а также новые дорожки и инфраструктура для велосипедистов.

Расписание автобусов по GPS
С января 2020 года пользователи смогут увидеть реальное время приезда всех автобусов PID на остановку на своих мобильных телефонах.

И еще раз о метро
Следить за архитектурным обликом всех станций пражского метрополитена будет архитектор Анна Шварц.

Источник: Facebook

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