1 января магазины в Чехии снова будут закрыты

В первый день нового года не будут работать магазины площадью от 200 кв.м. Это связано с государственным праздником – Днем восстановления независимого чешского государства.

Накануне, 31 декабря, магазины будут работать, но закроются раньше, чем обычно. Сетевые супермаркеты закроются в 17-18 часов.

Напомним, в 2016 году в Чехии вступил в силу закон, который ограничивает продажу товаров в праздничные дни. Закрыты должны быть все торговые точки общей площадью свыше 200 кв. метров. Работать в эти дни могут автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропорту, на вокзалах и в больницах.

Работу кафе и ресторанов данный закон не регулирует, и многие такие заведения в Праге будут открыты 1 января после полудня.