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Чехия заняла седьмое место в мире по экспорту пиротехники

Чехия заняла седьмое место в мире по экспорту пиротехники

Дмитрий Иволга 135 0
Чешская Республика в год экспортирует пиротехнику на 233 млн крон. Первое место по этому показателю в Европе занимают Нидерланды (1,2 млрд крон), а в мире – Китай, которому принадлежит 84% рынка.
Чехия заняла седьмое место в мире по экспорту пиротехники

На Чехию в свою очередь приходится 1% мирового экспорта. Такие цифры приводятся в исследовании проекта «Европа в данных». Там же отмечается, что Чехия лидирует среди стран, где пиротехника самого небезопасного класса продается без достаточного контроля. Напротив, наиболее жестко продажа ограничена в Ирландии.

В Чехии представлено больше всего компаний, свободно продающих в интернет-магазинах пиротехнику класса F4, которую по европейским правилам могут запускать только сертифицированные профессионалы. В республике таких компаний 11. Авторы исследования объясняют этот феномен тем, что в Чехии нарушение правил продажи не грозит уголовной ответственностью, только штрафом до 200 тысяч евро (5,1 млн крон). Для сравнения, в Люксембурге за аналогичное действие могут оштрафовать на 1 млн евро, а в Португалии возможно тюремное заключение сроком до 12 лет.

По правилам покупать пиротехнику самой безопасной первой категории в Чехии могут лица старше 15 лет, второй – старше 18 лет, третьей – старше 21 года. На всех фейерверках должен быть обозначен класс опасности по итогам проверки Чешским управлением по испытанию оружия и боеприпасов и знак CE, подтверждающий соответствие европейским требованиям.

Источник: idnes.cz 

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Новый год фейерверк
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