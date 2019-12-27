Средние траты на празднование Нового года в Чехии вырастут на 16%

Как свидетельствуют результаты опроса, праздновать собираются 84% жителей страны. В среднем они готовы потратить на покупку еды, алкогольных напитков, пиротехники и украшений 2290 крон.

В ходе опроса, проведенного Nielsen Admosphere для Profi Credit, 99% респондентов сказали, что покупают к Новому году специальные угощения. В среднем на праздничную еду опрошенные готовы потратить 1150 крон. Еще 90% чехов закупаются алкоголем — в среднем на 670 крон. 41% покупает пиротехнику, а 30% — праздничные украшения. На эти две статьи расходов приходится еще 470 крон.

В прошлом году участники исследования были готовы потратить в праздник на 16% меньше, в том числе 910 крон на еду и 630 крон на напитки.

10% респондентов в этом году планируют безалкогольный праздник. Из тех, кто будет употреблять спиртное, 31% отдают предпочтение шампанскому или игристым винам, 26% — вину, 18% — пиву, 8% — крепким напиткам, 7% — коктейлям.

81% встретит Новый год дома или в гостях вместе с родственниками или близкими друзьями. 4% готовятся сходить в ресторан, а 3% отметят праздник в отпуске в горах или у моря. 12% пока не определились с планами.

Источник: ceskenoviny.cz