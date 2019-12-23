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Хакерская атака парализовала работу чешской угледобывающей компании

Хакерская атака парализовала работу чешской угледобывающей компании

Дмитрий Иволга 103 0
Компьютерная сеть компании OKD подверглась атаке 23 декабря, накануне Рождества. Сервера вышли из строя. Из соображений безопасности остановлена добыча угля на всех четырех шахтах предприятия.
Хакерская атака парализовала работу чешской угледобывающей компании

Предприятие вместе с экспертами Национального управления кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) пытается устранить проблему.

OKD – единственная в Чехии компания, занимающаяся добычей каменного угля. Ее шахты находятся в районе города Карвина (Моравскосилезский край). Включая субподрядчиков, на предприятии работают 8500 человек.

В начале декабря так называемый криптовирус поразил компьютерную сеть больницы в городе Бенешов. Из-за этого работа учреждения долгое время была ограничена, в частности, были отменены плановые операции, нельзя было использовать рентген. Пациентов отправляли в другие больницы.

Источник: novinky.cz 

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Темы
шахта Моравскосилезский край хакеры
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