«Уральские авиалинии» запускают рейс между Прагой и Ростовом-на-Дону

Авиакомпания начнет осуществлять полеты с 21 февраля 2020 года раз в неделю, по пятницам. Линию будет обслуживать самолет Airbus A320, рассчитанный на 162 пассажира.

Фото: uralairlines.ru

Из аэропорта Вацлава Гавела вылет будет осуществляться в 08:05, прибытие в Ростов-на-Дону в 13:35 по местному времени. Вылетать из Ростова самолет будет в 15:05 и прибывать в Прагу в 16:50. Авиакомпания ожидает, что за год пассажиропоток по этому маршруту в обоих направлениях составит около 10 тысяч человек.

Таким образом, «Уральские авиалинии» доведут число своих маршрутов из Праги до пяти. Российским перевозчик также обслуживает линии в Москву (Жуковский), Екатеринбург, Краснодар и Пермь.

Между Прагой и Ростовом-на-Дону прямые рейсы 3-4 раза в неделю уже выполняет чешская компания SmartWings.

Источник: radio.cz