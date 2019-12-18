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Повышение пособия на детей для всех не состоится

Повышение пособия на детей для всех не состоится

Александра Кириченко 175 0
Вопреки ожиданиям, нижняя палата парламента Чехии не расширила законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком с 220 до 300 тысяч крон на все семьи с детьми до четырех лет. Дополнительные деньги выделят только тем, кто пока не получил пособие в полной мере.
Повышение пособия на детей для всех не состоится

Таким образом, за бортом останутся около 70 тысяч семей. Расширенную версию, предложенную Сенатом, поддержали 79 депутатов, чего оказалось недостаточно. За предыдущую проголосовали 186 пардламентариев, против повышения пособия в целом не высказался никто.

Напомним, 4 декабря за изменение правительственного законопроекта, уже принятого нижней палатой в третьем чтении, проголосовали 72 сенатора из 74, после чего документ был отправлен депутатам на повторное рассмотрение.

Ограниченное повышение пособий в следующем году обойдется государству в 8,6 млрд крон, в расширенном варианте из бюджета пришлось бы выделить еще около 2,6 млрд крон.

При рождении близнецов выплаты увеличатся с нынешних 330 тысяч крон до 450 тысяч. 

Источник: novinky.cz 

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Темы
дети пособия Палата депутатов ЧР законопроект
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