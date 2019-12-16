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На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек

На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек

Дмитрий Иволга 423 0
Правительство одобрило поправки к трудовому кодексу, которые введут так называемые общие рабочие места, когда на одно позицию можно будет нанимать несколько человек, в сумме отрабатывающих полную ставку.
На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек

«Это поддержка частичной занятости», — пояснила министр труда и социальных дел Яна Малачова. В частности, речь о рабочих местах для женщин с маленькими детьми или для пенсионеров. Общие рабочие места можно будет создавать с 2021 года. Похожая схема уже действует в Германии и в Словакии.

В связи с готовящимися изменениями отпуск будет предоставляться по новым правилам – не за отработанные дни, а за отработанное время. 

Проект совместно готовили политики, представители профсоюзов и работодателей. Теперь поправки предстоит рассмотреть парламенту. 

Источник: idnes.cz 

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