Пражские власти повысили траты на рождественскую иллюминацию вдвое

По прогнозам компании Prague City Tourism, за декабрь этого года чешскую столицу посетят 700 тысяч туристов — на 4,5% больше, чем годом ранее, 590 тысяч из них — иностранцы.

Фото: facebook.com/praguemarkets

Как рассказала пресс-секретарь компании Барбора Груба, чаще всего на Рождество и Новый год приезжают европейцы. В этом году будет больше всего немцев, россиян и британцев. Также растет число туристов из Франции, Италии, Австрии и Словакии. Самая крупная группа гостей из-за пределов Европы представлена гражданами США.

Иностранных гостей привлекает в Праге рождественская атмосфера: праздничные ярмарки и иллюминация. В этом году в городе украшено больше улиц. Так, пражский магистрат в 2019 году вложил в иллюминацию почти 4 млн крон против 2 млн годом раньше. Также средства на праздничное освещение выделяются из бюджетов отдельных районов.

В Prague City Tourism отмечают, что за весь 2018 год в Праге побывало почти 7,9 млн туристов — на 3,2% больше, чем в 2017-м. 6,67 млн гостей прибыли из-за границы.

Источник: lidovky.cz