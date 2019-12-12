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Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон

Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон

Дмитрий Иволга 412 0
В сентябре-октябре текущего года средняя стоимость «квадрата» в новых квартирах в Праге составила 110 500 крон, сообщает компания Deloitte. За год рост составил более 6%, по сравнению с 2014-м — 69%.
Фото: finep.cz
Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон

Таким образом, среднюю квартиру (площадью 68 кв. м)  в новом доме в чешской столице девелоперы предлагают за 7,44 млн крон.

«Впервые цена свободных новых квартир перешла границу в 110 тысяч крон за квадратный метр. И в самом дешевом административном районе, в Праге 9, метр предлагается более чем за 100 тысяч крон», — отметила представительница Deloitte.

Дороже всего жилье традиционно в Праге 1, там средняя цена метра в новостройке составляет 195 тысяч крон. В некоторых частях города, в частности в Праге 6, 8 и 10, квартиры немного подешевели по сравнению с июлем-августом.

Отмечается, что сейчас на продажу выставлено 5533 квартир от девелоперов, в сентябре-октябре было продано около 1200 новых квартир.

Источник: novinky.cz 

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Темы
недвижимость Прага продажа недвижимости
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