Назван минимальный размер достойной пенсии в Праге и в Чехии в целом

Представители Академии наук ЧР и благотворительный фонд Фридриха Эберта совместно рассчитали, сколько денег должны получать пенсионеры, чтобы им хватало на еду, жилье, одежду, медицинский уход, образование, отдых и незапланированные расходы.

Сумма составила 31 463 кроны «грубыми» (то есть до выплаты налогов и других обязательных платежей) в Чехии в целом и 36 850 крон в Праге, где стоимость жизни выше. Речь идет о расходах для двоих человек.

Напомним, ранее Чешское статистическое управление сообщило, что средняя зарплата до выплаты налогов по итогам третьего квартала достигла 33 697 крон, в то же время половина людей получает меньше 29 549 крон.

«Половина людей у нас не получают минимальную достойную зарплату», —отметила Катержина Смейкалова из фонда Фридриха Эберта. По ее словам, прежде всего это женщины и представители низкоквалифицированных профессий, но мало зарабатывают и некоторые люди с более высоким уровнем квалификации и образования.

Авторы исследования отметили, что для достойной жизни обеды в столовых и кафе по рабочим дням в месяц обходятся в 5500 крон, расходы на жилье в Праге составляют 11 929 крон, а в других чешских населенных пунктах в среднем 8216 крон. На обувь и одежду приходится тратить по 1144 крон в месяц, на транспорт 1711 крон, на интернет и мобильную связь — 1353 крон, на здоровье и гигиену — 1007 крон.

Источник: ceskenoviny.cz