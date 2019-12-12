В Чехии заработала первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей

Первая в стране зарядная станция Ionity расположена у Бероуна на автостраде D5. Ее мощность в 350 кВт позволяет зарядить аккумулятор за считанные минуты.

За брендом Ionity стоят BMW, Volkswagen, Ford и Daimler. В Австрии, Венгрии и Словакии на автозаправках OMV уже установлено 17 таких зарядных станций.

Стоимость одного подключения к станции Ionity, независимо от его продолжительности и емкости батареи, составляет 205 крон. Оплата осуществляется с помощью RFID-карты, которую можно получить у любого поставщика услуг Ionity, или обычной картой через мобильное приложение или веб-сайт.

Пока у Бероуна работают только две стойки из четырех. Оставшиеся будут введены в эксплуатацию в ближайшие недели. Также планируется строительство еще двух станций Ionity на магистрали D1 между Прагой и Брно.

Источник: czechcrunch.cz