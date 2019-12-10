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Жители Чехии в этом году потратят на рождественские елки 850 млн крон

Жители Чехии в этом году потратят на рождественские елки 850 млн крон

Дмитрий Иволга 91 0
В результате государство получит НДС в размере 111 млн крон. Большинство деревьев, предлагаемых для украшения дома, стоят до 900 крон, но растет популярность более дорогих елок в горшках.
Жители Чехии в этом году потратят на рождественские елки 850 млн крон

Как рассказал экономист компании Czech Fund Лукаш Кованда, 707 млн из общей суммы чехи потратят на пихты (до 80% деревьев этого вида привозят из Дании и Польши). Еще 88 млн пройдет на голубые ели и 55 млн — на другие виды елей и сосны. Деревья из последней категории выращивают в Чехии активнее всего.

В Объединении производителей рождественских елей уточнили, что в этом году ель восточная (кавказская) стоит от 550 до 990 крон, пихта — 400-500 крон, ель обыкновенная — 300-400 крон, сосна — 400-550 крон.

Источник: novinky.cz 

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Рождество Новый год
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