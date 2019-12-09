Безработица упала до минимума за последние 23 года

По данным ведомства по труду (Úřad práce ČR), низкий уровень безработицы по-прежнему определяется позитивным состоянием чешской экономики. Работодатели сейчас активнее всего ищут представителей технических и ремесленных профессий.
Меньше всего безработных зарегистрировано в районе Прага-восток (1,1%), Рыхнов-над-Кнежноу (1,2%) и Пелгржимов (1,3%). Напротив, больше всего их в Карвине (6,4%), Остраве (4,9%), Брунтале и Хомутове (по 4,7%).
В ведомстве отмечают, что в ближайшие месяцы уровень безработицы может немного вырасти в связи с окончанием временных контрактов.
Источник: novinky.cz