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Безработица упала до минимума за последние 23 года

Безработица упала до минимума за последние 23 года

Александра Кириченко 261 0
Уровень безработицы в Чехии в ноябре составил 2,6%, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Без работы в ноябре 2019 года было 197 тысяч человек, что составляет самый низкий показатель для этого месяца с 1996 года, когда на биржах труда было зарегистрировано 176 тысяч человек.
Безработица упала до минимума за последние 23 года

По данным ведомства по труду (Úřad práce ČR), низкий уровень безработицы по-прежнему определяется позитивным состоянием чешской экономики. Работодатели сейчас активнее всего ищут представителей технических и ремесленных профессий.

Меньше всего безработных зарегистрировано в районе Прага-восток (1,1%), Рыхнов-над-Кнежноу (1,2%) и Пелгржимов (1,3%). Напротив, больше всего их в Карвине (6,4%), Остраве (4,9%), Брунтале и Хомутове (по 4,7%).

В ведомстве отмечают, что в ближайшие месяцы уровень безработицы может немного вырасти в связи с окончанием временных контрактов.

Источник: novinky.cz 

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Темы
безработица работа Биржа труда
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