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Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон

Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон

Александра Кириченко 155 0
С начала следующего года зарплаты ведущих чешских политиков увеличатся примерно на 10%, сообщило Министерство труда и социальных дел.
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон

Так, депутаты и сенаторы станут получать на 8400 крон больше, чем сейчас, – 90 800 крон в месяц. Зарплата президента с 1 января 2020 года составит 302 700 крон, заместителей глав палат парламента и министров – 173 200 крон (на 28 200 и 16 100 больше соответственно).

Премьер-министр и председатели палат парламента станут получать 243 800 крон – прибавка составит 22 600 крон. Во всех случаях речь идет о так называемой грубой, или грязной зарплате, то есть до удержания налогов и обязательных отчислений.

Кроме зарплат, политики получают и компенсацию представительских и прочих расходов. В следующем году президенту будут дополнительно выплачивать ежемесячно 281 700 крон, премьеру – 31 200 крон, министрам – 25 300 крон. 

 

Динамика зарплат ведущих политических фигур в Чехии
Должность 2018 2019 2020
Президент 252 800 274 500 302 700
Премьер-министр и главы палат парламента 203 600 221 200 243 800
Вице-премьер 174 800 189 900 209 400
Заместители глав палат парламента, министры 144 700 157 100 173 200
Председатели парламентских комитетов 106 700 115 900 127 800
Депутаты и сенаторы 75 900 82 400 90 800

 

Источник: novinky.cz

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Темы
президент премьер министр Палата депутатов ЧР Сенат ЧР зарплата Милош Земан Андрей Бабиш
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