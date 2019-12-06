Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов

Нижняя палата парламента приняла в предварительном чтении правительственный законопроект, согласно которому продукты с одинаковой упаковкой должны будут иметь те же свойства и состав в Чешской Республике, что и в других европейских странах.

В случае нарушения этих требований штраф до 50 млн крон будет налагаться на магазины, а не на международных производителей. Выполнение новых правил прежстоит проверять Государственной инспекции сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В середине апреля 2019 года депутаты Европарламента одобрили директиву о защите потребителей от вводящих в заблуждение и недобросовестных действий, особенно в онлайн-среде. Директива также касается «двойного» качества продукции, но не ведет к его полному запрету. Она начнет действовать через два года после принятия. Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан ранее объяснял, что национальный закон позволит решить проблему «двойного» качества раньше. «Цель нашего предложения в том, чтобы продукты с разными свойствами не предлагались потребителям в одной упаковке, маркировке, цвете и т.д.», — прокомментировал он законопроект.

Документ также наделяет Государственную ветеринарную инспекцию правом проверять качество продуктов, изготовленных из насекомых.

Источник: ceskenoviny.cz