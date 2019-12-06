Производство первых электромобилей в Чехии начнется весной 2020 года

Первой моделью электромобиля, полностью произведенной в республике, станет Hyundai Kona. Ее будут собирать на заводе в Ношовице (Моравскосилезский край).

Сейчас, по данным издания Lidové noviny, завод уже ведет подготовку к выпуску электромобилей. Официально южнокорейская компания объявит о своих планах в начале 2020 года. Hyundai Kona – автомобиль категории SUV, по некоторым характеристикам не уступающий американской Tesla 3. Пока его производят только в Южной Корее.

Стоит отметить, что электромобиль Citigo компании Škoda Auto, недавно поступивший в продажу, производится не в Чехии, а в Словакии.

По данным на конец 2018 года, в Чехии было зарегистрировано 3038 электромобилей, к середине 2019-го их стало 3685, не считая гибридных моделей.

Источник: lidovky.cz