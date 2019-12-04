Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось

Сенат практически единогласно поддержал рекомендацию распространить действие будущего закона о повышении пособия на ребенка с 220 до 300 тысяч крон на все семьи с детьми до четырех лет. Ранее планировалось, что дополнительные 80 тысяч получат только те семьи, которые пока не исчерпали пособие полностью.

За изменение правительственного законопроекта, уже принятого нижней палатой в третьем чтении, проголосовали 72 сенатора из 74. Теперь парламентариям предстоит снова обсудить инициативу и принять ее 17 декабря, чтобы она вступила в силу с января 2020 года.

Как ранее писал 420on.cz, 6 ноября депутаты единогласно проголосовали за повышение пособия. В Министерстве труда и социальных дел уверены, что и при новом обсуждении проблем не возникнет, главное успеть провести голосование до каникул. Ранее планировалось, что из-за нового закона государству придется в следующем году потратить на детские пособия дополнительные 8,6 млрд крон. В новом варианте из бюджета будет выделено еще около 2,6 млрд крон.

Отметим, что при рождении близнецов выплаты увеличатся с нынешних 330 тысяч крон до 450 тысяч.

Источник: ceskenoviny.cz