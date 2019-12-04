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Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось

Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось

Александра Кириченко 312 0
Сенат практически единогласно поддержал рекомендацию распространить действие будущего закона о повышении пособия на ребенка с 220 до 300 тысяч крон на все семьи с детьми до четырех лет. Ранее планировалось, что дополнительные 80 тысяч получат только те семьи, которые пока не исчерпали пособие полностью.
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось

За изменение правительственного законопроекта, уже принятого нижней палатой в третьем чтении, проголосовали 72 сенатора из 74. Теперь парламентариям предстоит снова обсудить инициативу и принять ее 17 декабря, чтобы она вступила в силу с января 2020 года.

Как ранее писал 420on.cz, 6 ноября депутаты единогласно проголосовали за повышение пособия. В Министерстве труда и социальных дел уверены, что и при новом обсуждении проблем не возникнет, главное успеть провести голосование до каникул. Ранее планировалось, что из-за нового закона государству придется в следующем году потратить на детские пособия дополнительные 8,6 млрд крон. В новом варианте из бюджета будет выделено еще около 2,6 млрд крон.

Отметим, что при рождении близнецов выплаты увеличатся с нынешних 330 тысяч крон до 450 тысяч. 

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
дети пособия законопроект
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