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Средняя зарплата опустилась ниже 34 тысяч крон

Средняя зарплата опустилась ниже 34 тысяч крон

Александра Кириченко 221 0
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в третьем квартале 2019 года средняя зарплата увеличилась на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33 697 крон. Между тем по итогам второго квартала она равнялась 34 105 кронам.
Средняя зарплата опустилась ниже 34 тысяч крон

В абсолютном выражении за год она выросла на 2163 кроны. С учетом роста цен зарплата в среднем увеличилась на 4%. Стоит отметить, что речь идет о так называемой грубой, или грязной зарплате до выплаты налогов и обязательных отчислений.

«Рост номинальной средней зарплаты на 6,9% стал результатом компромисса между финансовыми возможностями предприятий и сохраняющимся высоким спросом на рабочую силу. Однако 40% роста поглотила инфляция, так что реальные зарплаты увеличились на 4%», — отметил представитель ČSÚ Далибор Голы.

Между тем медианная зарплата, больше и меньше которой получает одинаковое количество жителей Чехии, по итогам квартала составила 29 549 крон, увеличившись за год на 6,7% (в прошлом квартале данный показатель равнялся 29 127 кронам). У мужчин медианная зарплата теперь составляет 31 909 крон, у женщин — 26 887 крон.

Разница в заработках сохраняется не только между полами, но и между жителями разных регионов. Например, в Праге люди в среднем зарабатывают на 11 779 крон больше, чем в Карловарском крае, что провоцирует миграцию в столицу из наиболее бедных регионов, отметил экономист BHS Штепан Кршечек. Он уточнил, что средняя зарплата в Праге составляет 41 720 крон, в Карловарском крае — 29 941 крону. 80% жителей Чехии получают ежемесячно от 15 680 до 52 531 кроны.

Источник: aktualne.cz 

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