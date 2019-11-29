Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.52
USD
23.21
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
02d 6 °C
Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон

Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон

Александра Кириченко 261 0
Началась «черная пятница», которая в этом году выпала на 29 ноября. Ожидается, что жители страны в ходе маркетинговой акции потратят в интернет-магазинах на 250% больше, чем в обычный день, и на четверть больше, чем годом ранее.
Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон

Согласно анализу компании Shoptet, отвечающей почти за половину чешских интернет-магазинов, в пятницу покупки в Сети сделают примерно 450 тысяч чехов, которые в среднем потратят по 900 крон.

«Мы ждем, что в этом году чехи в “черную пятницу” потратят на 25% больше, чем годом ранее. Свою роль в этом сыграют рост рынка как такового на 18%, увеличение покупательной способности населения, а также то, что к акции подключилось больше магазинов», — отметил исполнительный директор Shoptet Мирослав Удян.

Всего в Чешской Республике около 43 тысяч интернет-магазинов. У тех, кто участвует в маркетинговой кампании, посещаемость в этот день возрастает в пять-семь раз, утверждают в компании Shopsys, которая занимается разработкой онлайн-магазинов. В некоторых случаях посещаемость может вырасти десятикратно. 

Возрастает нагрузка и на службы доставки. Например, курьерская служба GLS в «черную пятницу» регистрирует рост объемов примерно на 20%. В то же время ближе к Рождеству, начиная с 10 декабря, нагрузка увеличивается в 2,5 раза.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
Акции распродажа шоппинг магазины интернет
Читайте
по теме 
Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»
20.11.2019 09:10 Экономика
Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»
4229 0
Экологи готовят акции протеста в конце недели
10.10.2019 10:04 Общество
Экологи готовят акции протеста в конце недели
1353 0
В Праге в преддверии Хэллоуина выбрали самую красивую тыкву
07.10.2019 11:09 Культура
В Праге в преддверии Хэллоуина выбрали самую красивую тыкву
2963 0
На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов
08.04.2019 14:17 Общество
На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов
1017 0
Последние новости:
29
ноября
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
29.11.2019 15:15 Общество
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
35 0
В Кутна-Горе нашли крупнейшее в Европе захоронение жертв чумы
29.11.2019 14:33 Культура
В Кутна-Горе нашли крупнейшее в Европе захоронение жертв чумы
120 0
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
29.11.2019 12:41 Общество
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
101 0
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
29.11.2019 11:09 Общество
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
121 0
28
ноября
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
28.11.2019 19:08 Культура
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
775 0
К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет
28.11.2019 17:12 Общество
К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет
359 0
В Чехию нелегально везут сотни тонн мусора из Западной Европы
28.11.2019 10:39 Общество
В Чехию нелегально везут сотни тонн мусора из Западной Европы
1067 0
Чехию ждут холодные выходные
28.11.2019 10:15 Общество
Чехию ждут холодные выходные
1880 0
27
ноября
Cтароста Ржепорые привез письмо Путину на уборочной машине с флагом
27.11.2019 19:57 Политика
Cтароста Ржепорые привез письмо Путину на уборочной машине с флагом
1400 0
Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон
27.11.2019 16:11 Экономика
Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон
1837 0


Мобильная версия