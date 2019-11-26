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Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Дмитрий Иволга 1316 0
Комиссия Министерства транспорта одобрила проект строительства железнодорожного тоннеля, который соединит пражский Смихов с городом Бероун Среднечешского края. Это будет самый длинный железнодорожный тоннель в стране, и его строительство ранее предварительно оценивали в 50 млрд крон.
Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель

Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC) сообщила, что рассматривалось три варианта тоннеля и в итоге был выбран наиболее длинный. Другие варианты предполагали убрать под землю пути между Радотином и Бероуном или Радотином и Ржевнице.

Строительство так называемого тоннеля C-I планируют начать в 2028 году. При реализации проекта будет проложена новая трасса общей протяженностью 26,3 км. 

Через тоннель планируют пустить поезда дальнего следования и экспрессы. Они смогут разгоняться до 200 км/ч и преодолевать путь между Главным вокзалом и Бероуном на 30 минут быстрее, чем сейчас. Региональные поезда продолжат ходить по нынешней трассе. Их расписание может быть усилено.

Сейчас самым длинным железнодорожным тоннелем в Чешской Республике является Эйповицкий, соединяющий Плзень и Рокицаны. Его длина – более 4 км, а открыли объект около года назад.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Среднечешский край Чешские железные дороги поезда тоннель Прага
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