В Праге открылся единственный в этом году новый торговый центр

Centrum Stromovka расположен в Праге 7 в так называемом голешовицком треугольнике между улицами Veletržní, Strojnická и U Studánky. Подготовительные и строительные работы заняли 11 лет и обошлись в 1,5 млрд крон.

Фото: centrumstromovka.cz

В торговом центре на площади в 15,7 тысячи квадратных метров разместится около ста магазинов, включая супермаркет Lidl. Также в «Стромовке» 5,5 тысячи квадратных метров сдаются под офисы. Частью ТЦ стала парковка на 500 автомобилей, 150 мест на ней могут в ночное время использовать местные жители (стоимость – 20 крон за ночь).

Во время открытия торгового центра около 30 человек устроили в нем акцию протеста. Люди в черных пластиковых мешках пытались привлечь внимание к загрязнению планеты и проблемам общества потребления.

Как отмечает компания Cushman & Wakefield, Stromovka – единственный новый торговый центр, открывающийся в Праге в этом году. В других городах Чехии в 2019-м не появилось ни одного нового торгового комплекса. В последующие годы между Вацлавской площадью, улицами Na Příkopě a Jindřišska планируют построить ТЦ Savarin, также откроется комплекс на Боржиславке, а магазин на Ходове будет расширен.

В Чехии сейчас существует около ста крупных торговых центров. Самый большой из них – пражский ТЦ «Летняны» площадью 125 тысяч квадратных метров.

Источник: ceskenoviny.cz