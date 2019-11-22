В Праге открылся единственный в этом году новый торговый центр

В торговом центре на площади в 15,7 тысячи квадратных метров разместится около ста магазинов, включая супермаркет Lidl. Также в «Стромовке» 5,5 тысячи квадратных метров сдаются под офисы. Частью ТЦ стала парковка на 500 автомобилей, 150 мест на ней могут в ночное время использовать местные жители (стоимость – 20 крон за ночь).
Во время открытия торгового центра около 30 человек устроили в нем акцию протеста. Люди в черных пластиковых мешках пытались привлечь внимание к загрязнению планеты и проблемам общества потребления.
Как отмечает компания Cushman & Wakefield, Stromovka – единственный новый торговый центр, открывающийся в Праге в этом году. В других городах Чехии в 2019-м не появилось ни одного нового торгового комплекса. В последующие годы между Вацлавской площадью, улицами Na Příkopě a Jindřišska планируют построить ТЦ Savarin, также откроется комплекс на Боржиславке, а магазин на Ходове будет расширен.
В Чехии сейчас существует около ста крупных торговых центров. Самый большой из них – пражский ТЦ «Летняны» площадью 125 тысяч квадратных метров.
Источник: ceskenoviny.cz