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Оплатить билет в поезде Чешских железных дорог можно будет картой

Оплатить билет в поезде Чешских железных дорог можно будет картой

Дмитрий Иволга 213 0
С 15 декабря кондукторы на самых востребованных направлениях будут иметь при себе мобильные терминалы оплаты. В то же время 1 декабря закроется около 150 касс на станциях.
Фото: ČD
Оплатить билет в поезде Чешских железных дорог можно будет картой

Сейчас можно либо купить билет на поезд в кассе или в интернете заранее, либо оплатить проезд прямо у кондуктора, но в последнем случае принимаются только наличные. В середине декабря на наиболее востребованных направлениях начнут использоваться 1600 терминалов для бесконтактной оплаты, поддерживающих Apple Pay и Google Pay. Постепенно их число будет увеличиваться, чтобы охватить большую часть сети: по текущему расписанию каждый день осуществляется около 6800 рейсов.

При оплате у проводника картой, как и наличными, пассажиру придется доплатить 40 крон, если он сядет на станции, где есть касса.

Источник: czechcrunch.cz 

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Темы
поезда Чешские железные дороги билеты платёжные карты
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