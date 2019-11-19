Каждая четвертая квартира в центре Праги сдается через Airbnb

Согласно исследованию компании Deloitte, в Праге почти 14 тысяч мест размещения сдаются краткосрочно по системе p2p через онлайн-сервисы. В 80% случаев это целые квартиры и дома, в остальных случаях — койки и комнаты.

Выше всего концентрация жилья, сдаваемого через через Airbnb, в районе Старе-Место. Там на такие квартиры сейчас приходится 24,8% жилого фонда. В Нове-Место доля составляет 16,3%, на Малой Стране — 13,7%, в Йозефове — 12,2%, на Градчанах — 5,3%. Всего в указанных районах находится 27 тысяч квартир. 17,6% из них (4770) сдаются через онлайн-платформы и лишь 3% (821) находятся в долгосрочной аренде.

Deloitte отмечает, что краткосрочная аренда может принести владельцам жилья почти в два раза больше денег, чем долгосрочная, хотя такой бизнес сопряжен с дополнительными трудностями и расходами.

«Иллюзия больших заработков через платформы для краткосрочной сдачи вытесняет жителей из центра города. Мы ожидаем, что такой эффект распространится и на так называемый расширенный центр, — отмечает представитель Deloitte Мирослав Лингарт. — Актуальные прогнозы указывают, что до 2025 года каждый год турпоток в Прагу будет расти на 300 тысяч человек». В частности, предполагается, что в 2025 году чешскую стоицу посетят 11 362 500 гостей.

Аналитики отмечают, что размещение через Airbnb по-прежнему выгодно для туристов: так, в ноябре средняя стоимость уик-энда (две ночевки для двоих) в пражском четырехзвездочном отеле составляет 7419 крон, а квартира такого же уровня обойдется в 5705 крон. В то же время для местных жителей очевидны негативные побочные эффекты от развития сервиса, прежде всего рост цен на долгосрочную аренду и покупку недвижимости, а также переполненность в прошлом жилых районов туристами.

Источник: aktualne.cz