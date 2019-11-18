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Прага избавилась от «тропы смерти» у Главного вокзала

Прага избавилась от «тропы смерти» у Главного вокзала

Дмитрий Иволга 590 0
В понедельник, 18 ноября, был официально открыт безопасный проход с Главного вокзала в район Винограды и к станции метро «Музей» линии А. Ширина тротуара расширена с 30 до 175 см в самом узком месте.
Фото: facebook.com/prazskaintegrovanadoprava
Прага избавилась от «тропы смерти» у Главного вокзала

Коммунальщикам удалось завершить работы ранее запланированного срока.

«Пражане называли этот участок “тропа смерти”, но теперь больше не нужно использовать это прозвище. Мы расширили проход вдоль магистрали между Главным вокзалом и Национальным музеем таким образом, чтобы по нему можно было ходить без страха за свою жизнь, безопасно и достойно. Этот путь используют и местные жители, чтобы попасть на Винограды, и туристы, которые здесь фактически впервые знакомятся с Прагой, пробираясь с чемоданами мимо автобусов и машин», — заявил заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Адам Шейнгерр на открытии обновленного тротуара. Также чиновник отметил, что число автомобильных полос осталось прежним, они лишь стали немного уже.

Открытие прохода, ширина которого теперь достигает 3 м, стало частью проекта по реконструкции территории между историческим и новым зданиями Национального музея. Так, асфальт между ними был ранее заменен на гранит. В сумме работы обошлись в 6 млн крон.

Источник: пресс-служба пражского магистрата

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