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В Чехии за 2019 год сдадут 34 км новых автомагистралей

В Чехии за 2019 год сдадут 34 км новых автомагистралей

Дмитрий Иволга 140 0
В прошлом году было сдано 4 км. Прогресс налицо, однако 25 км из 34,2 еще предстоит ввести в эксплуатацию до конца года. Это участки D3 между Шеветином и Бореком и отрезок D1 у Пршерова.
Фото: mdcr.cz
В Чехии за 2019 год сдадут 34 км новых автомагистралей

Как рассказали в Министерстве транспорта, первый из этих участков откроют 10 декабря. Его длина составляет 10,7 км, а строительство обошлось в 930 млн крон. На участке, находящемся в ведении компании Eurovia CS, возникло 75 строительных объектов, включая три моста, два перекрестка и противошумные ограждения.

Два дня спустя откроется участок D1 между Пшеровом и Липником-над-Бечвоу. Его длина — 14,3 км, стоимость — 2,7 млрд. Работы здесь компания Skanska вела с июля 2015 года.

С начала этого года был сдан восьмикилометровый участок D3 и отрезок длиной чуть более километра на D46.

Всего в Чехии дорожные работы сейчас ведутся на 260,3 км автомагистралей и шоссе первого класса, более 60 км из них относится к автомагистрали D1. Протяженность автомагистралей в стране на данный момент достигает 1256 км, шоссе первого класса — 5642 км.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
дороги Автомобили Министерство транспорта
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