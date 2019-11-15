В Чехии за 2019 год сдадут 34 км новых автомагистралей

В прошлом году было сдано 4 км. Прогресс налицо, однако 25 км из 34,2 еще предстоит ввести в эксплуатацию до конца года. Это участки D3 между Шеветином и Бореком и отрезок D1 у Пршерова.

Фото: mdcr.cz

Как рассказали в Министерстве транспорта, первый из этих участков откроют 10 декабря. Его длина составляет 10,7 км, а строительство обошлось в 930 млн крон. На участке, находящемся в ведении компании Eurovia CS, возникло 75 строительных объектов, включая три моста, два перекрестка и противошумные ограждения.

Два дня спустя откроется участок D1 между Пшеровом и Липником-над-Бечвоу. Его длина — 14,3 км, стоимость — 2,7 млрд. Работы здесь компания Skanska вела с июля 2015 года.

С начала этого года был сдан восьмикилометровый участок D3 и отрезок длиной чуть более километра на D46.

Всего в Чехии дорожные работы сейчас ведутся на 260,3 км автомагистралей и шоссе первого класса, более 60 км из них относится к автомагистрали D1. Протяженность автомагистралей в стране на данный момент достигает 1256 км, шоссе первого класса — 5642 км.

Источник: ceskenoviny.cz