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Прага — второй самый быстроразвивающийся город в Евросоюзе

Прага — второй самый быстроразвивающийся город в Евросоюзе

Дмитрий Иволга 812 0
Компании Skanska, Dentons и Colliers International проанализировали 200 крупных городских агломераций в Евросоюзе, оценив их по таким показателям, как ВВП на одного жителя, человеческий капитал и связь города с остальным миром (на основе числа пассажиров в местных аэропортах).
Прага — второй самый быстроразвивающийся город в Евросоюзе
Авторы исследования пришли к выводу, что активнее Праги развивается только ирландский Дублин. Первая двадцатка рейтинга «Инвестиции в Центральную и Восточную Европу: Процветающие крупные города» (CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities) выглядит так, и в ней явно преобладают представители указанного региона:
 
1. Дублин (Ирландия)
2. Прага (Чешская Республика)
3. Вроцлав (Польша)
4. София (Болгария)
5. Кошице (Словакия)
6. Бухарест (Румыния)
7. Клуж-Напока (Румыния)
8. Краков (Польша)
9. Тимишоара (Румыния)
10. Вильнюс (Литва)
11. Яссы (Румыния)
12. Братислава (Словакия)
13. Каунас (Литва)
14. Гданьск (Польша)
15. Щецин (Польша)
16. Порту (Португалия)
17. Варшава (Польша)
18. Таллинн (Эстония)
19. Барселона (Испания)
20. Бирмингем (Великобритания)
 
«Мало кто осознает, что качество жизни в крупнейших городах Центральной и Восточной Европы, таких как Варшава, Прага и Будапешт, почти сравнялось с Западной Европой. Оно не так высоко, как в Париже или Лондоне, но приближается к показателям, например, Рима и Мадрида», — сообщается в документе.
 
Авторы исследования утверждают, что привлекать иностранных инвесторов и процветать Праге помогают открытость мировому бизнесу и рост числа квалифицированных работников.
 
Источник: euro.cz 
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