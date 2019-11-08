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Депутаты ужесточили требования к риелторам

Депутаты ужесточили требования к риелторам

Александра Кириченко 47 0
Нижняя палата парламента Чехии утвердила в третьем чтении законопроект о деятельности риелторов. Он ужесточает требования к образованию и квалификации тех, кто оказывает посреднические услуги при аренде или купле-продаже недвижимости, и исключает двойные комиссионные.
Депутаты ужесточили требования к риелторам

Согласно новым правилам, маклеры должны будут иметь степень бакалавра в одной из следующих областей: право, экономика, финансы, маркетинг или строительство. Альтернативной может стать высшее профессиональное образование или среднее образование со сдачей единого государственного экзамена при условии трехлетнего опыта работы.

Таким образом, риелторская деятельность перестанет относиться к так называемому свободному предпринимательству и станет предпринимательской деятельностью, связанной с профессиональной квалификацией. 

Законопроект обяжет агентов по недвижимости явным образом сообщать клиентам размер комиссионных и лишат риелторов возможность брать комиссию и с продавца, и с покупателя.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату.

Источник: novinky.cz 

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Темы
недвижимость аренда недвижимости продажа недвижимости законопроект
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