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«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года

«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года

Александра Кириченко 427 0
Нижняя палата чешского парламента утвердила в окончательном чтении рост пособия на 80 тысяч крон c нынешних 220 тысяч. Увеличение будет распространяться не только на новорожденных, но и на детей в возрасте до четырех лет, которым к моменту вступления закона в силу еще не выплачено пособие в полном объеме.
«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года

Бурные обсуждения законопроекта велись с весны этого года. Однако в итоге 6 ноября за инициативу единогласно проголосовали 176 депутатов — голосов против не было. 

«Я бы назвала это тяжелыми родами. Ребенок родился. Он еще в инкубаторе, так как еще нужны одобрение Сената и подпись президента, — заявила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова. — Путь был полон страданий, но самое важное, что в итоге пособие на ребенка вырастет».

В следующем году рост данных выплат обойдется государству в 8,6 млрд крон.

На своем заседании в среду депутаты также одобрили пакет налоговых поправок, которые, в частности, предполагают рост потребительских налогов на крепкий алкоголь, табачные изделия, введение налогов для выигрышей в лотерею от 1 млн крон и рост сборов за внесение изменений в кадастр недвижимости с нынешней тысячи до двух тысяч крон. В отличие от повышения пособий, одобрение которого Сенатом считается решенным вопросом, в данном случае велика вероятность, что верхняя палата парламента вернет документы на доработку.

Подробности о пособии на ребенка в Чехии можно узнать из статьи 420on.cz.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Парламент ЧР законопроект дети пособия налоги Министерство труда
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