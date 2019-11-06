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Пражские власти запускают пилотный проект по строительству доступного кооперативного жилья

Пражские власти запускают пилотный проект по строительству доступного кооперативного жилья

Дмитрий Иволга 679 0
Три дома со 150 квартирами будут построены уже в следующем году в районе Стодулки (Прага 13). Магистрат станет участником кооператива и оставит за собой треть квартир, также в кооператив смогут вступить люди, у которых нет другой недвижимости и которые не планируют сдавать новое жилье.
Пражские власти запускают пилотный проект по строительству доступного кооперативного жилья

Также городские власти ведут переговоры о реализации аналогичных проектов в Праге 12 и Праге 14.

Сейчас магистрат готовит открытый тендер, чтобы выбрать строительный кооператив, который займется реализацией проекта и впоследствии возьмет на себя управление домами. Строительство будет вестись на участках, принадлежащих городу. За счет того, что кооперативу не придется выкупать землю, стоимость квартир будет ниже, чем на коммерческом рынке. Как уточнил председатель строительного кооператива Stavbař Франтишек Сойка, цена жилья в подобных проектах, реализованных без поддержки мэрии, составляет 60 тысяч крон за метр.

Также представители Праги готовятся представить чешскому правительству проект поправок к налоговому законодательству, которые предполагают отмену налога на покупку недвижимости в 4%, снижение НДС на недвижимость с 15 до 10% и введение налоговых льгот в случае покупки жилья для личного пользования. Все это касается не только кооперативной недвижимости, но и приобретаемой в частную собственность.

Источник: e15.cz 

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Темы
недвижимость строительство Прага
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