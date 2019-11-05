Строительство частных домов с начала 2020 года подорожает на 15%

В январе в Чехии вступит в силу директива, согласно которой все новые дома должны быть более энергоэффективными. Это означает более высокие инвестиции в изоляцию при строительстве и необходимость использовать альтернативные источники отопления.

По словам Ивора Севчика из компании All Inclusive Development, выполнение требований директивы может привести к подорожанию строительства на 10-15%. «Будет недостаточно налепить на дом больше полистирола. Утепление, двери, окна, рекуперация — все это должно быть на высоком уровне, что означает деньги», — сказал он. Йиржи Поглоудек из RD Rýmařov, крупнейшего в стране поставщика сборных домов, в свою очередь считает, что среднестатистический дом площадью до 150 кв. метров, который сейчас стоит 3-4 млн, подорожает на 200 тысяч крон.

Новые правила следуют из директивы Европарламента, принятой еще в 2010 году. Она предполагала установку каждым государством-членом собственных стандартов. Чехия определилась с ними в 2013-м. Профильные ведомства утверждают, что многие частные дома в стране уже соответствуют ее требованиям. В директиве используется понятие «здание с почти нулевым расходом энергии». На практике это означает, что будут выдаваться разрешения на строительства домов только с классом энергоэффективности A и B.

Стоит отметить, что энергоэффективность дома зависит не только от того, как он отапливается. Учитывается также расход энергии, связанный с освещением, вентиляцией, нагревом воды и т.д. Для оценки используется семь классов от A (исключительно экономный) до G (исключительно неэкономный). Сейчас соответствующими требованиям считаются здания классов от A до C, несоответствующими — от D до G.

Источник: aktualne.cz