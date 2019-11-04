В Чехии больше людей с несколькими работами, чем безработных

По информации Чешского статистического управления (ČSÚ), безработных в третьем квартале этого года было 115 тысяч, а людей, занятых на двух и более работах, — свыше 136 тысяч.

Среди людей, находящихся в так называемом продуктивном возрасте, от 15 до 64 лет, доля безработных составила 2,2%, годом ранее этот показатель составлял 2,4%. Тех, кто занят более чем на одной работе, в указанной возрастной категории 2,6%. В среднем по Евросоюзу доля совместителей составляет 4%, а в Швеции и в Нидерландах — более 8%.

Если говорить о чешских «многостаночниках», то у большинства из них основной занятостью является наемный труд, а дополнительной — предпринимательская деятельность. Большая часть из них занятая в профессиональной, научной, технической и образовательной сфере, а также в обрабатывающей промышленности и торговле.

В Чехии на полную ставку работают 93,7% — это пятый самый высокий показатель в Евросоюзе. В скандинавских странах, а также в Германии и Австрии доля полностью занятых менее 75%, а в Нидерландах — менее 50%.

Источник: aktualne.cz