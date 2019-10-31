Чехия оказалась среди стран, где сложнее всего получить разрешение на строительство

Согласно статистике Всемирного банка, которая приводится в новом исследовании Doing Business, в среднем получение всех необходимых для начала строительства бумаг в Чехии занимает 246 дней. За это время нужно собрать 21 документ.

Благодаря таким показателям Чешская Республика заняла 157-е место по простоте организации строительства в списке из 190 стран. В расчетах также учитывались расходы на сбор документов и качество контроля во время самого строительства. Для сравнения, Германия заняла 30-е место, Польша – 39-е, Австрия – 49-я, Словакия – 146-е. По соседству с Чехией в рейтинге оказались Барбадос, Аргентина, Камерун, Гондурас, Бурунди и Косово.

Первое место в списке занимает Гонконг, где для начала строительства нужно собрать всего восемь разрешений, что занимает 69 дней, а средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития составляет 152,3 дня и 12,7 бумаги.

Стоит отметить, что в Праге согласование строительства, как правило, занимает еще больше времени и порой длится годами. Ситуация изменится не раньше 2021 года, когда может вступить с силу новый строительный закон, одобренный правительством в июне этого года.

Источник: tn.nova.cz