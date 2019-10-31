Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.52
USD
22.86
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
Чехия оказалась среди стран, где сложнее всего получить разрешение на строительство

Чехия оказалась среди стран, где сложнее всего получить разрешение на строительство

Дмитрий Иволга 989 0
Согласно статистике Всемирного банка, которая приводится в новом исследовании Doing Business, в среднем получение всех необходимых для начала строительства бумаг в Чехии занимает 246 дней. За это время нужно собрать 21 документ.
Чехия оказалась среди стран, где сложнее всего получить разрешение на строительство

Благодаря таким показателям Чешская Республика заняла 157-е место по простоте организации строительства в списке из 190 стран. В расчетах также учитывались расходы на сбор документов и качество контроля во время самого строительства. Для сравнения, Германия заняла 30-е место, Польша – 39-е, Австрия – 49-я, Словакия – 146-е. По соседству с Чехией в рейтинге оказались Барбадос, Аргентина, Камерун, Гондурас, Бурунди и Косово. 

Первое место в списке занимает Гонконг, где для начала строительства нужно собрать всего восемь разрешений, что занимает 69 дней, а средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития составляет 152,3 дня и 12,7 бумаги.

Стоит отметить, что в Праге согласование строительства, как правило, занимает еще больше времени и порой длится годами. Ситуация изменится не раньше 2021 года, когда может вступить с силу новый строительный закон, одобренный правительством в июне этого года. 

Источник: tn.nova.cz 

Рассказать всем:
Темы
недвижимость строительство
Читайте
по теме 
Цены на квартиры в Чехии снова стремительно растут
22.10.2019 08:45 Экономика
Цены на квартиры в Чехии снова стремительно растут
4938 0
Отделениям по трудоустройству могут разрешить проверять семьи, получающие пособие на жилье
16.10.2019 12:53 Экономика
Отделениям по трудоустройству могут разрешить проверять семьи, получающие пособие на жилье
1452 0
Ипотека подешевеет к Рождеству
14.10.2019 13:20 Рынок недвижимости
Ипотека подешевеет к Рождеству
1314 0
Налог на недвижимость в Праге: в каких районах придется платить больше
23.09.2019 13:35 Рынок недвижимости
Налог на недвижимость в Праге: в каких районах придется платить больше
2099 0
Последние новости:
31
октября
Пражским трамваям дадут разогнаться до 70 км/ч
31.10.2019 14:53 Общество
Пражским трамваям дадут разогнаться до 70 км/ч
491 0
Чехия выдаст украинцам больше рабочих виз ради борьбы с короедом
31.10.2019 10:01 Экономика
Чехия выдаст украинцам больше рабочих виз ради борьбы с короедом
1138 0
На выходных в Чехии потеплеет, но пройдут дожди
31.10.2019 09:35 Общество
На выходных в Чехии потеплеет, но пройдут дожди
399 0
30
октября
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России
30.10.2019 13:06 Общество
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России
831 0
Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали
30.10.2019 11:27 Общество
Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали
2109 0
В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival
30.10.2019 15:55 Культура
В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival
761 0
Иностранца депортировали за масштабную кражу топлива из трубопровода
30.10.2019 10:15 Общество
Иностранца депортировали за масштабную кражу топлива из трубопровода
1033 0
29
октября
В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев
29.10.2019 13:36 Общество
В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев
702 0
Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие
29.10.2019 11:17 Общество
Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие
964 0
Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova
29.10.2019 09:39 Экономика
Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova
515 0


Мобильная версия