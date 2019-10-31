Чехия выдаст украинцам больше рабочих виз ради борьбы с короедом

«Людей мало, и для нас это очень важно», — прокомментировал решение министр сельского хозяйства Мирослав Томан.
В правительственных материалах уточняется, что в настоящее время в указанных областях не хватает до 57 тысяч работников. Визы украинцам будут оформляться в Киеве, а срок действия документов составит год. 1500 виз планируется выдать в течение года, в месяц будет обрабатываться по 125 заявлений.
Трудоустроить иностранцев смогут только прямые работодатели из области лесного хозяйства, земледелия и пищевой промышленности.
Ожидается, что на борьбу с жуком-короедом и устранение последствий распространения этого вредителя уйдут годы.
Источник: novinky.cz