«Господин президент во время пребывания в госпитале и в последующие дни находился под контролем врачей и прошел лечение в связи с нарушением питания, приведшим к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях. Кроме того, господин президент прошел курс реабилитационных упражнений, и ему было введено активизирующее питание», — говорится в сообщении госпиталя.
Из документации также следует, что Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов и сейчас весит 85 килограммов. Он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.
Сам президент не скрывает, что плохо ходит из-за невропатии нижних конечностей и стал хуже слышать. Кроме того, он признался, что стал меньше курить.
Согласно заключению руководства госпиталя, лечение Земана будет носить долговременный характер, а его результаты можно будет ожидать в течение нескольких недель или месяцев.
Источник: novinky.cz