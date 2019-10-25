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Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов

Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов

Марина Комарова 448 0
Центральный военный госпиталь в Праге опубликовал в четверг медицинскую документацию президента Чехии Милоша Земана. В бумагах, в частности, говорится, что с 17 по 20 октября Земан проходил в госпитале запланированный курс лечения в связи с нарушением системы питания, приведшим к уменьшению мышечной массы.
Фото: Hans Štembera
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов

«Господин президент во время пребывания в госпитале и в последующие дни находился под контролем врачей и прошел лечение в связи с нарушением питания, приведшим к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях. Кроме того, господин президент прошел курс реабилитационных упражнений, и ему было введено активизирующее питание», — говорится в сообщении госпиталя.

Из документации также следует, что Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов и сейчас весит 85 килограммов. Он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.

Сам президент не скрывает, что плохо ходит из-за невропатии нижних конечностей и стал хуже слышать. Кроме того, он признался, что стал меньше курить.

Согласно заключению руководства госпиталя, лечение Земана будет носить долговременный характер, а его результаты можно будет ожидать в течение нескольких недель или месяцев.

Источник: novinky.cz

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Милош Земан врачи Чехия
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