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Чешские железные дороги закупят 180 вагонов для скоростных поездов

Чешские железные дороги закупят 180 вагонов для скоростных поездов

Марина Комарова 296 0
Чешские железные дороги планируют приобрести 182 пассажирских вагона для поездов, которые могут двигаться со скоростью до 230 километров в час. В ближайшее время будет объявлен тендер на поставку таких вагонов и определена цена.
Чешские железные дороги закупят 180 вагонов для скоростных поездов

Перевозчик использует новые составы в основном на рейсах между Прагой и Брно или Прагой и Усти-над-Лабем. Кроме того, они будут работать на международных маршрутах (в Берлин, Гамбург, Братиславу и Будапешт).

«Это усилит конкурентоспособность железной дороги по сравнению с автомобильным, автобусным и воздушным транспортом и привлечет больше пассажиров. В то же время будет улучшено качество вагонов наших национальных экспресс-линий», — отметил руководитель Чешских железных дорог Вацлав Небески. 

Новые вагоны будут оснащены кондиционерами, купе первого и второго класса и детским купе, а также доступом в интернет.

Чешские железные дороги — крупнейший местный перевозчик. В первом полугодии 2019 года компания перевезла 91,6 млн пассажиров, что на 2,5% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Прибыль предприятия за этот период составила 441 млн крон, увеличившись на 179 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чешские железные дороги транспорт Чехия
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